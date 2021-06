Azərbaycanda kişinin azyaşlı qızına işgəncə verməsinin görüntüləri - ANBAAN VİDEO

“Azərbaycanda doqquz yaşlı qız atasından şiddət görür”. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Uşaqları” İctimai Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə məlumat verib. O bildirib ki, Rauf Vəliyev adlı şəxs doqquz yaşlı M.M-nı işgəncə verərək döyüb. “Həmin şəxs “WhatsApp” vasitəsi ilə keçmiş həyat yoldaşına zəng edir və qızına işgəncə verir. Cütlük 10 il qeyri-rəsmi şəkildə birlikdə yaşayıblar. Artıq ayrılıblar və qadın Rusiyanın Moskva şəhərində yaşayır. Qadının Raufdan ayrılma səbəbi işgəncə görməsidir”, - deyə K.Ağazadə əlavə edir.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.