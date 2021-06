Paşinyan: İntihar etməyə hazıram

Ermənistanın Baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan seçki kampaniyası çərçivəsində Armavir vilayətindəki çıxışı zamanı keçmiş prezident Ter-Petrosyanı tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyanın sözlərinə görə, Petrosyan səs-küylü açıqlamalar verməklə nüfuzunu artırmağa çalışır.

“Cənab Ter-Petrosyan, mən intihara hazıram, gəlin danışaq, görək kim kimdir. Mən demişəm ki, debata gedəcəm, siz də gəlin, görək nə danışırsınız. Gizlənərək jurnalistlərin səs-küylü suallarına cavab vermək çox asandır” – deyə Paşinyan bildirib.

