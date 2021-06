"Ermənistanda Azərbaycana işləyən agentlər saxlanıldı" - Paşinyan nə etməyə çalışır?

“Ermənistan seçki qaragüruhundan əlavə intellektual savaş verməkdədir. Bu savaş həm də onu göstərir ki, Azərbaycanın 90-cı illərdə qarşılaşdığı siyasi böhran hazırda Ermənistanda davam edir. Necə ki, Rəhim Qazıyev faktoru, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsindən doğan problemlər var idi, hazırda eyni proses, ritorika işğalçıda təkrarlanmaqdadır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, beynəlxalq münasibətlər üzrə şərhçi Əziz Əlibəyli bildirib. Onun sözlərinə görə,artıq Nikolun reytinqi getdikcə azalır.

“Ermənistandakı reallıq göz önündədir. Məğlub və eyni zamanda məğlubiyyətini özündən əvvəlki rəhbərlərin üzərinə atan bir baş nazir səlahiyyətini icra edən şəxs var. Müəyyən dərəcədə xalqı da səfərbər edib. Çalışır ki, seçkilərdə qalib gəlmək üçün əsaslar yaratsın. Eyni zamanda müharibədən sonrakı bərpa dövrünü də həyata keçirmək niyyətindədir. Ermənistanın keçmiş rəhbərlərinin Paşinyanı özünü güllələməyə çağırmaları məğlubiyyəti birbaşa onun üzərinə yükləmək niyyəti daşıyır. Seçkiqabağı son durum çox gərgin keçir. Bu, sərhədlərdə Azərbaycanla münasibətlərə belə təsir göstərir”.

- Bəs Paşinyanın reytinqinin aşağı düşməsi onun seçkilərdəki mövqeyinə necə təsir edəcək?

“Təbii ki, seçki baş tutacaq. Məntəqələrin açılmasından seçicilərin məntəqələrə gəlməsinə qədər hər şey normal olacaq. Əsas problem seçkilərin nəticələrinin hesablanmasında olacaq. Sözün həqiqi mənasında məntəqələr uğrunda savaş gedəcək. Bir sıra ciddi toqquşmalar gözləyirik. Müdafiə Nazirliyinin, DİN-in proseslərə çox ciddi şəkildə müdaxilə edəcəyini indidən görmək olur. İqtidar və müxalifətin böyük mitinqlərinin şahidi ola bilərik. Paşinyan sona qədər əlindəki güc imkanlarından yararlanmağa çalışacaq. Çünki ”Gallup İnternational Association"ın son reytinq açıqlamalarında görürük ki, Paşinyanın səs faizləri əriməyə başlayıb”.

- Seçkidə Robert Köçəryan amili də var. Paşinyanın enişi Köçəryanın yüksəlişimi deməkdir?

“Nəticə etibarı ilə Köçəryanın səs faizləri artmaqdadır. Hətta Sərkisyan tərəfdən onun tərəfdarlarını, partiyasını seçkilərə daşıyan keçmiş KQB rəhbəri Artur Vanetsyan belə öz səs faizlərini artırmaqda davam edir. Bu arada Paşinyan “Azərbaycana işləyən bir neçə nəfəri ifşa etdi”. Guya bunlar əməliyyat nəticəsində aşkarlanıb. Son çıxışında deyir ki, hazırda əsas xətt Ermənistanın milli təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlıdır. Özünü ölkəsinin təhlükəsizliyini qorumaq yolunda çabalar göstərmiş kimi göstərir. Bununla azından seçkilərə qədər indi olan səs faizlərini qorumaq istəyir”.



Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.