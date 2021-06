Avtomobil yanaraq külə döndü - FOTOLAR

Göyçay rayonunun Potu kəndində minik avtomobili yanaraq külə dönüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə kənd sakini 1940-cı il təvəllüdlü Hacıyev Ramiz Hidayət oğluna məxsus 10-CX-232 dövlət nömrə nişanlı “VAZ-2106” markalı maşın anidən alışaraq yanmağa başlayıb. Alov qısa müddət ərzində avtomobilin hər tərəfini əhatə edib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Yanğın nəticəsində avtomobil yanaraq tamamilə yararsız hala düşüb.

Hadisə yerinə FHN-nin Göyçay Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin iki yanğınsöndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub.

Yanğının qarşısı alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.