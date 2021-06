ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Azərbaycana gəlib

ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Riker Azərbaycana səfər edib.

Metbuat.az-ın ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi xəbərə görə, Filip Rikerin səfəri iki gün davam edəcək.

Səfər çərçivəsində Filip Rikerin keçirəcəyi görüşlər zamanı ikitərəfli və regional məsələlər müzakirə olunacaq.

Qeyd edək ki, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Riker daha əvvəl Gürcüstanda səfərdə olub. O, Azərbaycandan sonra Ermənistana səfər edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.