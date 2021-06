Dünya belə kampaniya görməyib: Peyvənd olunmaq üçün elə bir şey təklif etdilər ki...

ABŞ-da insanları peyvənd olunmağa təşviq etmək üçün qəribə güzəşt tətbiq olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vaşinqtonun İçki və Narkotik idarə heyətinin qərarına görə, peyvəndin ilk dozasını qəbul edənlər qanuni satış məntəqələrindən marixuana ala biləcək. Qərarə əsasən yaşı 18-i ötən şəxslərə bir dəfə qəbul ediləcək miqdarda marixuana almaq üçün ödəniş ediləcək.

Qeyd edək ki, buna qədər ABŞ-da insanları peyvənd olunmağa təşviq etmək üçün pul mükafatları, hədiyyələr və digər kampaniyalar təşkil olunub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

