“İstiqlalçı deputat” vəfat etdi

Milli Məclisin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad Seçki Dairəsindən keçmiş deputatı Hicran Kərimli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun dostları sosial şəbəkədə bildiriblər. Hicran Kərimli 1991-ci ildə təşkil edilən parlamentin üzvü seçilmişdi. O, 1995-ci ildə deputat mandatı ilə vidalaşıb. Mərhum 1995-ci ildən 1998-ci ilə kimi Belarusda yaşamış, daha sonra isə Rusiyaya köçmüşdü. Moskvada bizneslə məşğul olan Hicran Kərimlinin koronavirus xəstəliyindən vəfat etdiyi bildilir.

H.Kərimli 1991-ci ilin martında SSRİ-nin saxlanılması əleyhinə səs vermiş "istiqlalçı deputatlar"dan biri idi. (modern.az)

