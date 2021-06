Dünya miqyasında internetin verilməsinə ciddi problemlər yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Amazon”, “Reddit”, “Guardian”, “New York Times”, “BBC” və digər məşhur saytlara daxil olmaqda çətinliklər yaşanır. Böhranın səbəbi barədə rəsmi açıqlama yoxdur. Böhranın kiber hücum nəticəsində baş verdiyi irəli sürülür.

Digər ehtimala görə, internet böhranına CDN xidmətçisi olan “Fastly” şirkətində yaşanan texniki nasazlıq səbəb olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

