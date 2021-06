SƏRHƏDDƏ GƏRGİNLİK: Erməni tərəfi şərt irəli sürdü - Əsirimizi qaytarmasaz...

"General-leytenant Rüstəm Muradov bu gün əsir götürülmüş erməni əsgərinin qaytarılması üçün danışıqlar aparır, ümid edir ki, əsgərimiz bu gün qayıdacaq"

Metbuat.az xəbər verir ki, Muradovla yaxın əlaqələri olan polkovnik Boris Avagyan bu barədə "Hraparak" a danışıb.

"Rusiya Federasiyası rəhbərliyinin tapşırığına əsasən, Rusiya sülhməramlı korpusunun komandiri general-leytenant Rüstəm Muradov, böyük səyləri sayəsində, rus sülhməramlılarının bütün imkanlarından istifadə edərək, azəriləri məcbur etməyə ümid edərək danışıqlar aparır. Bu gün azərbaycanlılar tərəfindən əsir götürülən hərbçimiz bir neçə saata qaytarılmasa çox sərt addımlar atacayıq" Avagyan belə deyib.

"Hrparak" xatırladır ki, Muradov erməni əsgərlərin qaytarılması ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar apararkən, baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Aragatsotn bölgəsində seçkiqabağı təşviqat aparır.

Ermənistan tərəfi iddia edir ki, 8 iyun tarixində, RA Silahlı Qüvvələrinin N hərbi hissəsinin müqaviləli əsgəri Artur Katanyan duman səbəbindən yönünü itirərək Katanyan özünü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altında olan bir ərazidə tapıb. Onların sözlərinə görə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı Artur Katanyanın təxribatçı olması ilə bağlı açıqlaması reallığa uyğun gəlmir.

Qeyd edək ki, İyunun 8-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində ərazimizə daxil olan düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupunun tapşırığı ərazilərimizin minalanması olub. Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrinin sayıqlığı nəticəsində qrupun bir üzvü, hərbi qulluqçu Artur Kartanyan saxlanılıb. Qrupun digər üzvləri geri çəkilərək ərazini tərk edib. Diversantın saxlanıldığı ərazinin koordinatları: X8610021, Y4387428.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

