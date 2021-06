Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Milli Məclisin Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Əhliman Əmiraslanovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazir öz "Twitter" səhifəsində bildirib.



