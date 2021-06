Milli Məclis Türkiyə və Azərbaycan arasında imzalanmış sənədi təsdiqlədi

Milli Məclisin bu gün keçirilən növbədənkənar sessiyasının ilk iclasında “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa dair Protokol”un təsdiq edilməsi haqqında məsələ müzakirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə , Qanun layihəsini komitə sədri Bəxtiyar Əliyev təqdim edib. Protokola əsasən, Azərbaycan Respublikasında iki peşə təhsili verən müəssisənin bazasında Türkiyə Respublikası Milli Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə iki yeni peşə təhsili müəssisəsi yaradılacaq. Bundan əlavə, tərəflər qarşılıqlı bilik və təcrübə səviyyəsini artırmaq məqsədilə peşə təhsili müəssisələri arasında “qardaşlaşmış məktəblər” əlaqələrinin yaradılmasını, kurs və təcrübə keçməyi təşviq edəcəklər.

Müzakirələrdən sonra protokol səsverməyə qoyularaq, yekdilliklə təsdiq edilib.

