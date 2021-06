Aparıcı Zaur Baxşəliyev atasının fotosunu özünün instaqram hesabında paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Atam. Əlinizdə olsa, kimi geri qaytarardınız?" - deyə o, izləyiciləri ilə atasının fotosunu paylaşıb.

