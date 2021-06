Ermənistanın keçmiş Baş naziri Hrant Baqratyan hökumət başçısı seçiləcəyi təqdirdə 10 noyabr razılaşmasını ləğv edəcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun iddiasına görə, Ermənistan bu sazişi imzalamaqla hətta dövlət sərhədlərindən də güzəştə gedib.

“Onlar xeyli irəliləyiblər. Kut və Verin Şorja kəndləri mühasirədədir. 18 kilometr də irəliləsələr Göyçə gölünə çatacaqlar” - deyə o bildirib.

