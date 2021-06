Daha bir ​Vətən müharibəsi şəhidinin övladı dünyaya gəlib - FOTOLAR

Bu günlərdə Vətənin azadlığı uğrunda canından keçərək müqəddəs Şəhidlik məqamına yüksəlmiş Fərid Nağıyevin qız övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dünyaya göz açan şəhid balasına atasının arzusuna uyğun olaraq Anay adı verilib. Ana və uşağın sağlamlığı yerindədir.



Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı aparatının nümayəndələri, şəhidin döyüş yoldaşları şəhidin həyat yoldaşını və körpəni ziyarət etmiş, körpənin doğumu münasibətilə ailə üzvlərinə göz aydınlığı vermiş, onlara hədiyyələr təqdim ediblər. Ailə üzvləri onlara göstərilən qayğıya görə dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Tədbirdə qeyd olunub ki, ölkəmizdə şəhid ailələri və qazilərin qayğıları dövlət başçısı İlham Əliyevin və Birinci Vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın daim diqqət mərkəzindədir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.