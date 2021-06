2021-ci ilin ilk 5 ayında ən çox yüklənən tətbiqlərin adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk onluqda yer alan populyar proqramlar sırasında "WhatsApp", "Telegram", "Moj", "Zoom", "Snapchat", "Messenger" və "MXTakaTak" var.

Tətbiqlər arasında "Facebook" ən populyarıdır. "Facebook"dan sonra "Instagram" daha sonra isə "WhatsApp" üçüncü yerdə qərarlaşıb.

