Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurası (IFAB) oyundankənar vəziyyətlə bağlı yeni qərarın açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər İFAB-ın rəsmi "twitter" hesabına istinadən xəbər verir ki, bundan sonra oyunçuların əlləri və qolları ofsayd üçün nəzərə alınmayacaq.

Offsayd üçün çiyin və qol arasındakı sərhəd qoltuğun alt hissəsi ilə təyin olunur:

"Çiyin qolun bir hissəsi kimi tanınmır. Buna görə də çiyinlə qol vurmaq mümkündür və ofsayd vəziyyəti qiymətləndirilərkən nəzərə alınmalıdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.