Fransa prezidenti Emanuel Makrona hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransanın Drome bölgəsində izdihamı salamladığı zaman bir şəxs Makrona şillə vurub. "Lənət olsun Makrona" deyib prezidentin üzərinə hücum çəkən şəxsi mühafizəçilər saxlayıblar. Hadisədə iki nəfər nəzarətə götürülüb.

