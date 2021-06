“Liviyanın paytaxtı Tripolinin muzdlu silahlıların əlinə keçmək ehtimalı olsaydı müdaxiləyə hazır idik”.

Əlcəzair prezidenti Əbdülməcid Təbbun belə açıqlama verib. O bildirib ki, “Tripoli qırmızı xəttimizdir bəyanatı” əbəs verə verilməmişdi və Əlcəzair sözünün arxasında duracaqdı. Dövlət başçısının sözlərinə görə, bölgədəki qüvvələr Əlcəzairin bəyanatının ciddi olduğunu anlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

