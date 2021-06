Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri xarici siyasətdə dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Krallıq Türkiyə, İsrail və hətta İranla münasibətləri normallaşdırmaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Financial Times” qəzetində yayımlanan məqalədə belə deyilir. Məlumata görə, tərəflər arasında danışıqlar bir müddətdir davam edir. İddialara görə, krallıq iqtisadi vəziyyətə görə sərt xarici siyasət əvəzinə yumşaq diplomatiyaya keçməyi planlaşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.