Peyvənd olunan müəllimlərin sayı açıqlandı

İyunun 5-dək ümumtəhsil müəssisələrində çalışan 135279 (61%) işçi heyəti 1-ci doza peyvəndlənmədə iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyindən bildirilib.



Qeyd edilib ki, yaş aralığına görə müəllimlərin peyvəndlənmə göstəriciləri aşağıdakı kimidir:



18-29 yaş arası heyətin 40%-i

30-39 yaş arası heyətin 53%-i

40-49 yaş arası heyətin 64%-i

50 yaşdan yuxarı heyətin 68%-i birinci doza peyvəndlənmədə iştirak ediblər.



Peyvəndlənmədə iştirak edənlər arasında bu günə kimi ciddi pisləşmə halı müşahidə edilməyib.

