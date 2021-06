Oğuzda yaşayış evinin həyətindən altı metrlik ilan tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Calut kəndində baş verib.



Kənd sakinlərindən birinin həyətində tapılan gürzə öldürülüb.

