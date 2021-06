Bakının Heydər Əliyev prospektinin əsas yolunda (Bağırov tunelinə düşən hissə) mərkəz istiqamətidə yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu səbəbdən də nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.