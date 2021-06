Peyvənd qaydalarını ciddi şəkildə POZDULAR: Polis araşdırmaya BAŞLADI

Almaniyada Covid-19 peyvəndi qaydaları pozularaq 9 yaşlı bir uşağa tətbiq edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, Almaniyanın Böblingen şəhərindəki peyvənd mərkəzində bir həkim, peyvənd olunmaq üçün atasını müşayiət edən 9 yaşlı uşağa yalnışlıqla peyvənd vurub.

Yerli radioya danışan ata bildirib ki, həkim qızından peyvənd kabinəsində oturduqları zaman iynələrdən qorxduğunu soruşaraq ardından qızının qolunu dezinfeksiya edib.

Bunun bir zarafat olduğunu düşündüyünü söyləyən ata deyib ki, həkim daha sonra Biontech peyvəndi olan şprisi uşağının qoluna vurub.

Həkimin səhvini etiraf etdiyini deyən ata, peyvənddən sonra qızı xəstəxanada nəzarətə götürüldüyü açıqlayıb. Hazırda azyaşlının vəziyyəti yaxşıdır.

Peyvənd mərkəzində fəaliyyət göstərən şirkətin vəkili isə məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, həkim uşağın vaksinasiya olunmalı olan yüksək riskli bir xəstə olduğunu düşünüb. Hadisədən sonra həkim vəzifəsindən istefa verib. Baş vermiş hadisə ilə bağlı polis araşdırma aparır. Qeyd edək ki, Almaniyada 7 iyundan başlayaraq 12 yaşdan yuxarı uşaqların da Covid-19 peyvəndi ediləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.