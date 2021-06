Məşhur fotoqraf Kəlbəcərdə minaya düşməkdən son anda xilas oldu - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, məhşur “National Geographic” jurnalının tanınmış fotojurnalisti, Azərbaycan əsilli fransız fotoqraf Reza Deqati bir neçə gün əvvəl jurnalistlərin Kəlbəcərdə minaya düşdüyü əraziyə gedib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə fotoqraf özünün instaqram hesabında məlumat verib. ANAMA əməkdaşları ilə hadisə yerinə yollanan Deqatinin getdiyi yolda cihaz vasitəsilə mina aşkarlanıb. Minaxtaranların sayıqlığı nəticəsində düşmənin qoyduğu tələ vaxtında aşkarlanıb.

Xatırladaq ki, iyunun 4-də saat 11:00 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu “KamAz” markalı sərnişin avtomobilinin rayonun Susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfər – Sirac Abışov (Az TV telekanalının operatoru), Məhərrəm İbrahimov (“Azərtac” xəbər agentliyinin əməkdaşı), Arif Əliyev (RİH başçısının Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini) həlak olub, digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

