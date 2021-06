Fransa prezidenti Emmanuel Makron Drom şəhərində yerli sakin tərəfindən şillələnməməsi ilə bağlı jurnalistlərə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, şillə onun həyatı üçün təhlükə yaratmayıb. O, sakinlərlə görüşü proqrama uyğun davam etdirib. “Sakinlərlə görüşlərə davam edəcəm. Məni heç nə saxlaya bilməz” deyə o bildirib.

