Məktəbin ayaqyolunda rəzalət: Direktor və köməkçisi... - "Ərim bilməsin" / FOTOLAR

ABŞ-ın Nyu-York şəhərindəki məktəb direktorunun davranışları böyük rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Evelin adlı qadın direktor ayaqyolunda yarıçılpaq soyunaraq, köməkçisindən fotolarını çəkməsini istəyib. Xanım köməkçi də direktorun tələbini yerinə yetirib. Məlumata görə, ailəli olan direktor çılpaq fotolarını çəkdirərək, onları sevgilisinə göndərib.

Direktor ərinin hadisədən xəbərdar olmaması üçün köməkçisini tənbeh edib. Lakin məsələnin üstü elə köməkçinin şikayəti əsasında açılıb. Araşdırmalar davam edir.

