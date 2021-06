İsrail ordusu Suriyanın paytaxtı Dəməşqə və digər əraziləri bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SANA agentliyi məlumat yayıb. İddialara görə, hava hücumları zamanı Dəməşq və Homs şəhərlərində İran ordusunun nəzarətindəki mövqelər bombalanıb.

Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. İsrail tərəfi iddialara cavab verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.