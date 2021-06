Hindistanın Qərbi Benqal vilayətində ciddi insan tələfatı ilə nəticələnən təbii fəlakət baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əyalətin fərqli bölgələrində tarlada işləyən fəhlələrin üzərinə ildırım düşməsi nəticəsində ümumilikdə 27 nəfər həyatını itirib.

Aramsız yağışların davam etdiyi bölgədə sakinlərə diqqətli olmaları barədə çağırış edilib.

