Müğənni Afaq Aslanın kimlə sevgili olduğu bəlli olub

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı türkiyəli iş adamı, "Adican" şirkətlər qrupunun prezidenti Sedat Adicanla sevgilidir. Müğənni bu xəbəri 1 ilə yaxındır ki, mediadan gizlətməyə çalışsa da onun bu istəyi uzun çəkməyib. Bir neçə gündür Türkiyədə olan Afaq sevgilisi ilə şam yeməyinə çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.