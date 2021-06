Moskvada Rusiya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin nümayəndələri arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı ikili münasibətlərlə yanaşı Suriya və Liviyadakı vəziyyət müzakirə edilib.

Diplomatlar Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunmasının vacibliyinə toxunublar.

