ABŞ-da pilotsuz uçuş aparatı havada hərbi təyyarəni yanacaqla təmin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Boeing” şirkəti məlumat yayıb. Bildirilir ki, bu hərb tarixində ilk haldır.

Məlumata görə, təlim zamanı baş tutan test prosesi uğurla nəticələnib.

