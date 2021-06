Mərkəzi Amerika ölkəsi Salvador dünyada ilk dəfə Bitcoini qanuni ödəniş vasitəsi kimi qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident Nayib Bukele açıqlama verib. O bildirib ki, məsələ ilə bağlı qanun 22-yə qarşı 62 səs ilə qəbul edilib.

Qanunda Bitcoin ilə istənilən miqdarda ödəniş edilməsinin mümkünlüyü qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.