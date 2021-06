Yəməndə Husi üsyançıları İsrailin kəşfiyyat xidməti MOSSAD təşkilatının cəsusunu ələ keçiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qruplaşmadan açıqlama verilib. Məlumata görə, üsyançılar cəsusun ələ keçirilməsi və İsrailin Yəməndəki hərbi fəaliyyəti ilə bağlı sənədli film təqdim edəcək.

