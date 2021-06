Uşaqları soyundurub evə həbs etdilər: 4 gün sonra qapını açanda... - FOTOLAR

Braziliyanın Makapa şəhərində uşaqlara qarşı dəhşətli addım atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailələr övladlarını çılpaq və ac şəkildə bir evə salaraq qapını bağlayıb. 7 uşaq bir neçə gün ac və susuz qalıb. Onların təqribən 3-4 gün nəzarətsiz qaldığı güman edilir. Uşaqlardan ən böyüyünün 13 yaşı var. Uşaqların qohum olduğu bildirilir. İlkin ehtimala görə, uşaqlar 13 yaşlı yeniyetməyə həvala edilib.

Lakin valideynlər geri qayıtmayıb. Polis evə daxil olanda onların hamısının vəziyyəti ağır olub. Hadisə barədə araşdırmalar davam edir.

