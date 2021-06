Türkiyənin Antalya şəhərində 19 yaşlı qız 5 gündür itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniyetmə evdən çıxmazdan əvvəl qeyd yazaraq otağının divarına yapışdırıb. Qeyddə “Evdən çıxmadan necə ölmək istəyərdin” sözləri yazılıb. Ailə üzvləri bildirib ki, qızın sevgilisi olmayıb. Onların iddiasına görə, yeniyetmə qaçırılıb. Ailə üzvləri qızın yazdığı son sözləri əsas gətirərək, onun həyatına görə narahatdır.

Qızın axtarışlar davam edir.

