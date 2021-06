“Qarşımızda İtaliya-Türkiyə qarşılaşması var. Buna çox önəm veririk. İnşallah milli komandamız Romadan uğurla qayıdar biz də ikinci oyunu Bakıda İlham Əliyev qardaşımla birlikdə izləyəcəyik. Proqramımız belədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. Qeyd edək ki, AVRO2020 çempionatı çərçivəsində ikinci oyunu iyunun 16-da Bakıda Uels millisinə qarşı keçirəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

