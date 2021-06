Ali məktəblərə sənəd qəbulu başa çatdı

Ali təhsil müəssisələrinə və tam (11 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ərizə qəbulu üçün uzadılan vaxt başa çatıb.

DİM-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ərizənin təsdiqi DİM-in informasiya sistemlərində abituriyent barədə olan məlumatların yetərli olub-olmamasından asılı olaraq iki üsulla həyata keçirilib (ərizənin hansı üsulla təsdiq ediləcəyi barədə məlumat proqram tərəfindən “ Abituriyentin elektron ərizəsi ” forması təsdiq edilənədək ərizəyə hər dəfə daxil olarkən ekranda göstərilir).

Elektron ərizələrini Sənəd Qəbulu Komissiyalarında (SQK) təsdiq etdirməli olan abituriyentlər onu doldurduqdan sonra tələb olunan sənədləri şəxsən təqdim etməklə ərizələrini 9 iyun saat 13:00-dək SQK-ların birində təsdiq etdirməli idirlər.

Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün müsabiqədə yalnız ərizəsini təsdiq etmiş (etdirmiş) abituriyentlər iştirak edə bilərlər.

