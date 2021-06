Atatürk Hava Limanında Türk Hava Yollarına məxsus təyyarələrin texniki servisi anqarında bir oksigen balonu partlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə THY-nin mətbuat katibi Yahya Üstün açıqlama verib.

Məlumata əsasən, oksigen balonu səhər saat 11də partlayıb. Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.Partlayış nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.