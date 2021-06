Türkiyənin Adana şəhərində polisin keçirdiyi yoxlama əməliyyatı zamanı 836 nəfər 324 sürücü sorğu-sual edilib. Şübhəlilərin sənədləri yoxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yoxlama zamanı sənədi olmayan sürücülərdən birinə polis 5400 türk lirəsi cəza kəsib. Həmçinin sürücü içkili olub. İçkili olmasında baxmayaraq sürücü olduqca mədəni davranıb və hətta polisə təşəkkür edib. Sürücünün polislə dialoqu maraqla qarşılanıb.

