Baş Qərargah rəisləri Moskvaya yığışır - Nəcməddin Sadıkovu kim əvəz edəcək?

Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində MDB ölkələri Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisləri komitəsinin iclası keçiriləcək.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistandan nümayəndə heyətləri qatılacaq. Bundan başqa, MDB İcraiyyə Komitəsi və MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının katibliyi də nümayənə heyəti ilə iclasa qatılacaq.

Azərbaycanı toplantısa kimin təmsil edəcəyi məlum deyil.



Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bu il yanvarın 28-də yaydığı məlumata görə, general-polkovnik Nəcməddin Sadıkov müdafiə nazirinin birinci müavini - Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi vəzifəsindən uzaqlaşdırılaraq, ordu sıralarından ehtiyata buraxılıb.

N.Sadıkov 2 noyabr 1993-cü ildə müdafiə nazirinin birinci müavini - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.