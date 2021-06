Çin koronavirusa qarşı 7-ci inaktiv peyvəndi istehsal edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Tibb Elmləri akademiyasından açıqlama verilib. Melumata görə, peyvəndin 1 və 2-ci mərhələ testləri uğurla başa çatıb.Testin nəticələrinə görə, peyvənd immunitet sisteminə sürətlə təsir göstərir və koronavirusa qarşı müdafiə sistemi yaradır.

