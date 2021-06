Zelenski Rusiyanın yalanını ifşa etdi: Dünyanı aldadırlar

“Ukrayna sərhədlərinə yerləşdirilən 105 min rus hərbçidən sadəcə 11 mini geri çəkilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. Kanadanın Baş naziri Castin Trüdo ilə telefon danışığı zamanı o bildirib ki, Rusiyanın sərhədə yerləşdirilən əlavə qüvvələrini geri çəkməsi ilə bağlı bəyanatı həqiqətə uyğun deyil.

Zelenski gərginliyin sülh formasında aradan qalxması üçün qərbi Rusiyaya təzyiq etməyə çağırıb. Trüdo isə Ukraynanın torpaq bütövlüyünə sarsılmaz dəstəyini ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.