“Türkiyəni siyasi və sosial xaosa sürükləmək üçün hər yola rola girən qüvvələrin dünyaya kin və nifrət toxumları səpdiyinin nəticələrini görürük”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, müsəlmanlara və Avropadakı türklərə qarşı hücumlar bunun bariz nümunəsidir.

Ərdoğanın sözlərinə görə, Kanadada Pakistandan olan 4 nəfərin öldürülməsi müsəlmanlara qarşı dünyaya nifrət yayanların siyasətinin nəticəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.