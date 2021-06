1.000.000 dollar mükafat fondu ilə yeni 1xBet aksiyasında Lamborghini, Bentley və Jaguar super avtomobillərini qazanın

Futbol üzrə Avropa Çempionatı, dünyadakı azarkeşlər tərəfindən hər zaman maraqla gözlənilən ən populyar idman tədbirlərindən biridir. 1xBet bukmeker şirkəti belə vacib hadisədən yan keçə bilməzdi və xüsusilə də ən yaxşı turnir üçün möhtəşəm 1xEuro aksiyasına start verdi.

Aksiyanın bir hissəsi olaraq, azarkeşlərüç super avtomobildən birini - Lamborghini, Bentley və ya Jaguar qazana bilər, habelə qabaqcıl cihazlar, pulsuz mərclər və daha çox şey əldə edə bilərlər. Aksiyanın mükafat fondu 1.000.000 ABŞ dollardır!

Necə iştirak etmək olar?

Bunu etmək üçün bir neçə sadə addımı etmək kifayətdir.

1. 1xBet`də qeydiyyatdan keçmək və ya daxil olmaq

2. 1xEuro aksiya səhifəsinə keçmək və «İştirak et» düyməsini basmaq

3. Avro matçlarının dəqiq nəticəsinə və ya yekununa 1.6 əmsaldan və $7`dan başlayan məbləğ ilə tək mərclər etmək

4. Xal toplamaq (1 xal - səhv proqnoz üçün, 3 - qazanan mərc üçün) və aksiya səhifəsində Avro stadionlarının kartlarını açmaq

Qaliblər necə müəyyənləşəcək?

1xEuro aksiyası çərçivəsində, oyunçuların eyni anda qazanmaq üçün bir neçə fürsəti var. Birincisi, Avropa Çempionatı stadionlarının 11 kartın hamısını açam hər bir oyunçu zəmanətli mükafat - $5 məbləğində pulsuz mərc qazanacaq! Çox sadədir: bir kartı açmaq üçün müvafiq stadionda baş tutacaq oyunda aksiya parametrlərinə əsasən mərc etməlisiniz.

İkincisi, aksiya zamanı ən çox xal toplamış 12 oyunçu (2 iyundan 11 iyul tarixinədək) zəmanətli ən yaxşı hədiyyələr qazanacaq, və bunlardən ən asası Lamborghini Urus Giallo Inti mükafatıdır! Digər şanslılara Apple MacBook Pro 13 "256Gb, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256Gb smartfonu və digər əla cihazlar veriləcəkdir.

Üçüncüsü, 10 xal və daha çox nəticə toplamış iştirakçılar arasından 13 iyul tarixində lüks hədiyyələrin sahiblərinin təsadüfi olaraq seçiləcəyi final tirajı baş tutacaq! Bunların arasında: Bentley Bentayga V8, Jaguar F-Pace PRESTIGE, beş Apple MacBook Pro 16 "512Gb noutbuk, on Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB, eləcə də digər smartfonlar, planşetlər, dronlar, qulaqlıqlar, oyun konsolları və smart saatlar olacaq.

1xEuro aksiyasında iştirak edin, ən yaxşı futboldan zövq alın və xəyallarınızdakı mükafatları qazanın!

