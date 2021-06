Vüsal arvadının başını kəsib qanı ilə divara bu sözləri yazdı - VİDEO

18 yaşındakı iki aylıq nikahda olduğu həyat yoldaşı Sevilay Kayanın boğazını kəsib başını bədənindən ayıran azərbaycanlı Vüsal Orucovun məhkəmədəki etitafları hər kəsi heyrətə salıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, ifadəsi alınan gənc Sevilay Kaya ilə onun ailəsində inşaat işləri aparan zaman tanış olduğunu, imam nikahı ilə evləndiklərini bildirib.

"Arvadım mənə dedi ki, səninlə münasibətim bitdi, sən mənə pul verəcəksən və mən də uşağı abort etdirəcəyəm. Sən öz yolunla, mən də öz yolumla gedəcəyəm. Dedim ki, yox, olmaz. Sonra bıçağı götürüb Sevilayın boğazını kəsdim. İlk zərbəni Sevilaya vurduqdan sonra yerə yıxıldı. Başını tutub özümə tərəf çəkdim və ikinci dəfə boğazını kəsdim. Sevilay yerdə ikən divarda barmağımla 'Xəyanətin qiyməti ölümdür' yazdım".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.