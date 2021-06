Şener Özbayraklı Türkiyənin "Qalatasaray" klubu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 31 yaşlı hücumçu bu barədə instaqram hesabında məlumat verib.

Qeyd edək ki, Şener Özbayraklı 2019-cu ildən "Qalatasaray"ın formasını geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.