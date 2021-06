“Hazırda dünyada Türkiyənin istehsal etdiyi pilotsuz uçuş aparatlarının texnologiyalarından danışılır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Sənaye və Texnologiya naziri Mustafa Varank belə açıqlama verib. O əminliklə bildirib ki, türk PUA-ları geniş formada bazara çıxanda dünya F-35 qırıcılarından deyil Türkiyənin istehsal etdiyi uçan aparatlardan danışacaq.

Nazir Türkiyə sənayesinin sürətlə inkişaf etdiyini bu sahəyə böyük diqqət ayrıldığını diqqətə çatdırıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

