"Qəbələ" klubu futbolçusu Asif Məmmədovla müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Report-a 35 yaşlı yarımmüdafiəçinin özü məlumat verib.

Təcrübəli oyunçu 1 illik yeni sözləşməyə imza atdığını bildirib.

Qeyd edək ki, Asif Məmmədov 2015-ci ildən "Qəbələ"də çıxış edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.