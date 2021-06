Gəncədə özünü 7-ci mərtəbədən atan 2004-cü il təvəllüdlü Hüseynova Şəms xəstəxanada dünayasını dəyişib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumatına görə, hadisəyə səbəb imtahandan kəsilməsi olub.

Qeyd edək ki, hadisə şəhərin Yeni Gəncə yaşayış massivində qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.