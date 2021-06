İşğaldan azad olunan Kəlbəcərdəki məşhur İstisudan yeni görüntülər yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər azərbaycanlı operator Vahid Həsənov tərəfindən lentə alıb. Görüntülərin son günlərdə çəkildiyi qeyd olunur.

